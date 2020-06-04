財政部台北國稅局表示，企業聘僱外籍員工給付薪資所得時，扣繳義務人應區分所得人之身分為我國境內居住者或為非居住者，分別按各類所得扣繳率標準第2條及第3條規定辦理扣繳及申報扣繳憑單。

若扣繳單位給付「居住者」薪資，扣繳義務人可按全月給付總額依薪資所得扣繳辦法之規定扣繳，或按全月給付總額扣取5％稅款。

若扣繳單位給付「非居住者」薪資，扣繳義務人應按給付額扣取18％稅款。

(工商 )