陸委會4日公布民調，有超過七成（71.8％）民眾贊成視對岸疫情趨緩、在疫情管控得宜下，優先考量商務、教育及人道等需求，逐漸恢復兩岸人員往來。針對台商期盼恢復部分航點航班，並放寬兩岸人流檢疫措施，陸委會副主委邱垂正回應，目前武漢、吉林等地陸續發生本土群聚感染，兩岸人流往來規定仍須整體考量。

陸委會4日舉行例行記者會。針對兩岸人流何時放寬，「小明（陸配子女）何時回家」？邱垂正表示，對於中國大陸人士是不是要放行，因為涉及到國內外整體疫情的情況的評估，指揮中心會依科學證據做整體考量及判斷。

他提及，陸委會在與疫情指揮中心開會時，曾提出各種解決方案，但要如何解禁，仍涉及國內外整體疫情的專業評估與判斷。如果有相關的決定，會適時對外說明。

針對大陸台商呼籲選疫情管控好的地區復航，並放寬商務人士檢疫措施，邱垂正表示，當疫情趨緩及國內相關的防疫準備就位後，不管是人道因素或重要的經貿活動、或是畢業班的學生，是不是優先鬆綁都是政府在考慮的。

不過，邱垂正重申，因為國際間疫情的發展狀況不一，中國大陸近期在武漢、吉林等地又陸續發生本土群聚性的感染案例，所以整體的疫情狀況仍需要保持密切的關注。

陸委會會持續密切關注中國大陸疫情的發展，並配合疫情指揮中心，就疫情整體來考量，並持續檢討、調整兩岸的人流往來規定。

(工商 )