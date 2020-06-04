美國司法部3日（周三）起訴美國雞肉供應商Pilgrim's Pride執行長以及3位業界高層，指控他們在2012年起的5年間意圖操控雞肉價格。

該反托拉斯調查仍在進行中，此為司法部針對此案的第一批起訴名單。

丹佛聯邦大陪審團裁定起訴Pilgrim's執行長潘恩（Jayson Penn）與前任副總裁奧斯丁（Roger Austin），另被起訴的還有喬治亞州Claxton Poultry Farms總裁弗萊斯（Mikell Fries）與副總裁布萊迪（Scott Brady）。

Pilgrim's總部位於科羅拉多州，為全美第2大雞肉供應商，該公司多數股份由巴西肉品供應巨擘JBS SA持有。

起訴書內容揭露上述企業高層在2012年到2017年間對於定價的討論與簡訊，包括向客戶開出一致的價格、共謀控制價格以及串通投標等情況。起訴書提及其他未公布姓名的高層和雞肉供貨商，暗示還有其他業者一同參與操控價格。

目前Pilgrim's以及被起訴的高層皆未作回應，Claxton發言人表示不予置評。

受此打擊，規模650億美元的雞肉產業股價周三全數倒地，Pilgrim's重挫12％，泰森食品（Tyson Foods）與Sanderson Farms股價各跌3.8％、6.2％。

(工商 )