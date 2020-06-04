興櫃股王光感測元件IC設計公司昇佳電子將在明(5)日以每股498元掛牌上櫃，創下近年來少數高價掛牌的台股上市櫃公司紀錄，根據台灣證交所統計，近期也有同樣是高溢價差的ABC-KY、科嘉-KY的股票申購，導致台股當時凍結2000億元資金。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，新股申購熱潮，代表台股出現大變化。

謝金河表示，昇佳這是近幾年罕見高價掛牌的上市櫃公司，由於昇佳在興櫃市場仍有738元高價，市場預期抽到一張昇佳股票至少可賺20萬元以上，於是，市場投資人熱烈參與昇佳的新股抽韱。

昇佳資本額僅3.78億元，這次增資發行新股3575萬元，新股籌碼雖不多，但卻湧入35萬筆的申購，共有1752億巨資來搶昇佳的股票，若把研發疫苗的瑞磁科技(ABC-KY)及科嘉納入，市場上有超過2000億元的熱錢湧入新股招募，這是台灣30年前錢淹腳目時代以來罕見盛況。

外資今年大賣台股，金額超過6000億美元，淨滙出近5000億元，照理來說新台幣匯價應該要大跌，但這回新台幣探到30元關卡以下，外資雖跑了，但有更大的資金匯回台灣，這些熱錢在台股相當活躍，操作方式也與外資不同。

謝金河指出，從生技股來看，口罩題材大幅炒作，這就是內資的佳作，內資活躍也把OTC指數頂上今年疫情前的高價，僅差一點就要創下新高紀錄，然後OTC指數跌到低檔後又急速拉升，漲幅近5成，除費城半導體指數，台灣的OTC指數名列前矛。

謝金河認為，台灣金融帳淨流出連續39季，現在國內外利差幾乎沒有差別，這次外資大撤退，國內壽險業者進場撿便宜，剛好抵銷外資賣超壓力，至於在疫情趨緩，滯留在外的巨資回流，可能讓台股重回「大時代」。

謝金河也提到，很多公司經營權爭奪戰，背後指出很多公司經營者消極不作為，股價太便宜，稍不小心，公司就被人搶走。這次昇佳電子新股抽韱狂熱，可能是台股熱度升高的序幕！

(中時電子報)