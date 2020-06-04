衛福部國健署發布10大癌症統計，大腸癌持續12年排名第1位，例如知名藝人豬哥亮，就因大腸癌病逝；但如果大腸癌早期發現，就有機會不開刀或放化療，藉由內視鏡就能去除異常組織。因此，規律的糞便潛血檢查就顯得格外重要，然而有時會看到糞便上有鮮血，到底是不是有大腸癌的可能？讓人非常恐慌。

其實不僅台灣，大腸癌在日本也是容易發生的癌症，癌症死亡排比男性是在第3位，女性則是第1位。雖然大腸癌能夠早期發現早期治療，但部分民眾就算接受糞便潛血檢查呈現陽性，也不願意接受大腸鏡檢查，自我安慰自己可能是痔瘡出血，除了否認自己有癌症外，也有可能是害羞不願意接受檢查。

日本針對大腸癌檢查，首先也會採用糞便潛血檢驗，如果發現陽性，就會接續用大腸鏡檢查，確認大腸內有沒有瘜肉或異常組織，但在日本有30%糞便潛血陽性民眾，不願意到醫院進一步檢查，會自我安慰「應該是痔瘡」、「應該不是癌症」等理由，錯過了最佳治療時機，導致大腸癌往中後期發展。

其實大腸異常組織與痔瘡導致的糞便潛血，想要區分的最好方式，仍然是醫生專業的判斷，假使實在不好意思看醫生，可以觀察血在糞便的狀態，來初步分辨糞便潛血的原因。如果大腸因異常組織導致出血，病灶部位會比較深入，糞便還沒有定型時，血液會融入糞便中，糞便整體顏色都會異常偏暗紅色或黑色。

反觀如果是痔瘡引起糞便潛血，大致上是因糞便太硬，當通過痔瘡部位與肛門口時，摩擦導致部位損傷出血，因此能看到血是沾在糞便表面上，顏色也比較鮮紅，藉此可以初步判斷，如果發現糞便表面沾著鮮紅血液，就有可能是痔瘡引起的。藉由糞便沾染血液的狀態，有機會初步判斷出血原因為何。

台大醫學院內科臨床教授邱瀚模表示，臨床確實有糞便潛血陽性民眾，會自己安慰自己可能是痔瘡，但一般民眾很難區分糞便沾染血液，到底是異常組織或痔瘡，因此一定要經由專業判斷，才能確定到底是不是有大腸病變。假使糞便潛血陽性，卻沒有進一步檢查，可以說是玩命。

邱瀚模解釋，一般來說約1千人就可能有2至3人罹患大腸癌。如果糞便潛血呈現陽性，約5%機會是大腸癌，也就是20人中有1個是大腸癌病患，疾病威脅大幅增加。但還好在沒有症狀的情況下，發現到大腸有異常組織，有50至60 %機會是0期或1期，絕大部分都能治癒，發現末期的機會僅7%。

邱瀚模強調，當有症狀時再發現大腸癌，20%恐怕已經發展到末期，5年存活率恐怕大幅降低，治療方式也非常複雜，因此在無症狀時把病徵找到非常重要。一旦糞便潛血檢查陽性，接受大腸鏡檢查時發現瘜肉或異常組織，去除後經醫師判斷，大約3至5年要再執行1次大腸鏡檢查，假使大腸鏡確認無異狀，則回到2年1次糞便潛血檢查，當陽性出現再接受大腸鏡檢查。

(中時電子報)