北車驚傳隨機砍人！24歲男遭美工刀攻擊(影片源自Youtube/陳鴻偉傳真)

附近民眾幫忙追逐百公尺後逮捕住兇嫌並報警(影片源自Youtube/陳鴻偉傳真)

北車驚傳隨機砍人！1名男子與父親到超商買東西，在門口遭1名中年男子持工業用美工刀攻擊，所幸受害男子發現情不對快速閃避，2人扭打時手指被劃傷，中年男子趁亂逃逸，附近民眾幫忙追逐百公尺後逮住兇嫌並報警，砍人嫌犯被壓制時，還不斷大喊「是他要先攻擊我」。

民眾合力將黃男制伏，人嫌犯被壓制時，還不斷大喊「是他要先攻擊我」(圖/陳鴻偉傳真)

24歲余姓男子4日與父親前往重慶北路超商購物時，莫名遭52歲黃姓男子持美工刀襲擊，所幸余男及時閃躲，只被劃傷手指，警方獲報到場，與民眾合力將黃男制伏，精神狀況不穩定的黃被捕後，竟表示因為覺得余好像要攻擊他，他因自衛所以先行出手，無辜的余男聽了當場傻眼。

警方指出，余姓男子與父親4日下午騎機車，前往重慶北路、民生西路口的超商買東西，余父當時進入店內，余則在外面機車等候。

此時黃姓男子突然從後方靠近，並拿出預藏的美工刀砍殺余，余及時閃避喝問：「你幹嘛！」接著雙方發生扭打，過程中余的手指被刀劃傷，衝突場面引發群眾圍觀，黃見狀趁亂逃走。

警方獲報後，與民眾合力追趕，在現場400多公尺處將黃壓制逮捕，余經送醫包紮後已無大礙。

疑似精神狀況不穩定的黃男，警訊時表示，他感覺余要攻擊他，所以先行出手，警方偵訊後依傷害罪將他移送法辦。

(中時電子報)