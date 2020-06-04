工一路撤路障兩旁立護欄。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱路轉工一路，擺上路障，引起路霸質疑，已經移到兩旁。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

耗資1.6億元打造濱海路為紓解彰新路大型車流，全興工業區為減少重車輾壓，封閉工一、工五路進出工業區道路，被批「路霸？」日前工業區將阻在工一路口的路障移走，地方高興不到一天，工一路兩旁改立起紐西澤護欄，駕駛們全傻眼，「來這招！」進出全興工業區的大型車還是得走彰新路。

彰新路連通全興工業區、台中港等，化學槽車、大貨櫃車特多，每分鐘車就有上百輛，和美湖內里、伸港溪底村飽受困擾噪音，柴油汽煙困擾，車禍頻傳，瀕臨崩潰，為了減少車流壓力，縣府爭取打造濱海路。

從濱海路要進入全興工業區必須走工一路、工五路，入口卻擺路障，民意沸騰，日前路障移走，議員賴清美感謝聽到民眾的心聲，相信一定可以減少彰新路的車流量，感恩再感恩。

開心卻不到24小時，紐澤西護欄移到工一路前兩旁！又立護欄，大車不得通行。工業區表示，因爲工業區廠商車輛多！為了防止違停。

地方傻眼，「這種瞎掰理由竟出現？都劃紅線了，怕違停就設巡邏箱，警察定時來開單，一定沒人敢停。」也有指出，既有誠意開通，原本不寬的行車空間，兩側又放置紐澤西護欄，路寬更顯狹小，徒增行車危險，若只是為了防止違停，不該如此大費周章。

賴清美指出，重車頻繁行駛，加速道路損壞，彰新路去年7月才整修，多處損毀，但道路本該時時維護、經常修繕，全興路為漸少工一路損毀，可以理解，若只為減少經費支出和麻煩，就採封路作法，無法認同，應尋求更好對策，爭取經濟部工業局對道路補強經費才對！豈有開了路卻不給走。

縣府工務處表示，濱海路開通後確實降低不少彰新路車流。地方也建議，道路使用，如何分工地定位，發揮最大的功能，值得再探討，找出能更大的雙贏。

(中時 )