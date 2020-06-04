國內疫情趨緩，6月7日將逐步解封，金融業以實際行動力挺振興國內經濟；金管會主委黃天牧今宣布，金管會最新初步調查顯示，國內各金融機構從今年6月至12月底，總計將投入30.32億元、提供60萬名金融從業人員於國內活動使用。

金融業逾30億元的大筆投入，用於員工國內活動所用，黃天牧認為，將有助加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的衝擊，而金融業員工國內從事的活動，包括國內旅遊、會議活動、教育訓練等。

由於邊境管控嚴格，黃天牧表示，近期已有金融機構主動將員工年度旅遊由國外改為國內，以提振國內旅遊及經濟，金管會的態度是「樂觀其成」，感謝金融業「同舟共濟」，為促進國內經濟榮景盡一份心力。

根據金管會最新掌握，金控集團員工人數眾多，加上辦理國內活動最為積極，30.32億元的預算中，金控集團就佔了21.72億元；金管會表示，30.32億元可嘉惠60萬名金融機構從業人員，包含銀行業15.42萬人、證券及期貨業4.33萬人、保險業39.76萬人，在國內從事相關活動使用。

富邦金控表示，金控與旗下子公司約5.8萬名員工，將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵，以及教育訓練、會議活動等預算，投入國內旅遊與消費，預估總投入金額達近7億元；以金管會統計顯示，富邦金控投入的預算，就佔金融集團21.72億元總數的近3分之1。

新光銀行表示，104個分行、約3600名員工，每名員工教育訓練、國內旅遊約1.2至1.5萬元不等的預算，透過刷卡金、現金的方式發放，促進員工國內消費意願，以帶動國內經濟內需消費。

金融業挺國旅以外，黃天牧也肯定保險業在疫情期間，對保戶提供保險業借款利率調降等紓困措施，對象包括新冠肺炎確診者、居家檢疫或受波及放無薪假等；黃天牧表示，國內有22家壽險公司提供保單借款利率調降幅度至少0.5％、適用期限至少6個月以上的紓困措施。

(中時 )