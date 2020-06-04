羅雲熙、陳鈺琪主演的古裝武俠劇《月上重火》，男主角羅雲熙因爸爸舞蹈出身，自小開始芭蕾舞蹈訓練，練就絕佳古典氣質，俊俏容顏詮釋瀟灑樣貌，讓觀眾盛讚「自帶仙氣」。劇以武俠為主軸，許多場面由演員親自上陣，此外甜蜜戲也不少，羅雲熙英雄救美陳鈺琪後撩功大開，幫她擋酒、擦額頭，4日將播出陳鈺琪見羅雲熙療傷心疼，悄悄步入溫泉背後擁抱，網友直呼「甜到心坎裡。」

羅雲熙說拍武打戲，自己像神仙一樣在空中飛來飛去相當過癮，拍攝後還稱自己「簡直就是天才。」陳鈺琪則對高台武打比試印象深刻「有場和夏輕眉對打，兩人要在在高台上面轉圈，旁邊因鏡頭關係沒有任何的海綿墊，現在想起還有點怕。」

羅雲熙透露和陳鈺琪很有緣，先前在《香蜜》合作，《錦繡未央》因檔期關係劇中感情線未能發展，這回拍《月上重火》再度合作，加上兩人都是四川成都人，感覺很親切。不過拍攝時程緊湊，收工後背台詞看劇本，和陳鈺琪也沒有太多時間聚會。

羅雲熙劇中飾演性格瀟灑的上官透，戲裡和陳鈺琪有蠻多撒糖橋段，他笑說「會讓觀眾小羞澀享受撒糖時還會期待再多給一點。」不過羅雲熙透露，過去對於拍戲會沒有自信，此次拍攝後他表示：「以前會擔心自己能力不足，為自己打氣還是會緊張，現在調適自己著重如何更準確地把人物表現出來，為戲與角色服務，詮釋好就會自然有成長與信心。」《月上重火》5月28日起每週四至週日晚上八點於愛奇藝台灣站全網獨播。

羅雲熙瀟灑拯救陳鈺琪。（愛奇藝台灣站提供）

陳鈺琪見羅雲熙現身相救後哭出來。（愛奇藝台灣站提供）

陳鈺琪與羅雲熙相擁泡溫泉。（愛奇藝台灣站提供）

羅雲熙瀟灑演技渾然天成獲讚。（愛奇藝台灣站提供）

陳鈺琪飾演重火宮少宮主，遇謀險摔死。（愛奇藝台灣站提供）

羅雲熙撩功大開「不要被我把心偷走」。（愛奇藝台灣站提供）

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