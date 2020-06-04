一、印度服務業PMI 縮至5.4

印度服務業採購經理指數（PMI）從3月的49.3滑落到4月的5.4，顯示在新冠肺炎疫情衝擊下，該國服務業已幾乎完全崩潰。此數字不但大幅低於原先外界「40」的預測值，也是14年來該調查啟動以來的最低點，更是當前全球主要經濟體中所見最慘烈數字。這說明政府祭出經濟封鎖措施後，服務業已基本處於完全停滯。

二、美國職缺 月減逾2000萬

二、美國職缺 月減逾2000萬

美國4月非農就業職缺銳減2,050萬個，是大蕭條以來的最大降幅，4月失業率飆升至14.7%，刷新了1982年11月的10.8%二戰後最高紀錄。凸顯了各州和地方政府為遏制病毒傳播而實施的封鎖所造成經濟衰退。過去兩個月，失業數將非農職缺推至2011年2月以來最低水準。休閒和酒店類職缺驟降770萬個，其中，餐館和酒吧佔近四分之三。

三、香港單季負成長8.9% 有記錄以來最慘

三、香港單季負成長8.9% 有記錄以來最慘

香港今年首季GDP表現比上年同期及上季分別下跌8.9%及5.3%，均為有記錄以來的單季最大跌幅。數據顯示，拉動香港GDP的三駕馬車—外貿、消費、投資均嚴重失速。貨物出口和服務出口比上年同期跌9.9%和37.8%，私人消費跌10.1%，投資下挫了14.3%。首季勞動市場也更惡化，經季節性調整後的失業率升至4.2%，為9年來最高。

四、全球企業2000強 台灣入榜43家

四、全球企業2000強 台灣入榜43家，圖為入榜企業。（圖／多維TW提供）

全球企業2000強，台灣入榜43家（二）（圖／多維TW提供）

全球企業2000強，台灣入榜43家（三）（圖／多維TW提供）

根據營收、利潤、總資產、市值等四項指標而判定，《富比士》對全球商場上佼佼者進行排名。其中，美國有588家企業上榜，數量最多；兩岸三地共有367家企業上榜，大陸、香港和台灣分別為266家、58家和43家。

五、今年全球經濟 估衰退3%

五、今年全球經濟 估衰退3%（一）（圖／多維TW提供)

今年全球經濟，估衰退3%。（二）（圖／多維TW提供）

在疫情影響下，全球經濟活動崩潰的規模和速度，是很多人一生中未曾經歷過的。國際貨幣基金（IMF）預測今年全球成長率降到負3%。與1月的預測相比，下調了6.3個百分點，在很短時間內做出大幅修正。這使「大封鎖」成為「大蕭條」以來最嚴重的經濟衰退。假設疫情在2020年下半年消退，各國採取的政策能有效防止大量企業破產、長期失業和系統性金融壓力，IMF預計，明年全球成長將回升到5.8%。

六、巴菲特拋高盛 減持84%

六、巴菲特拋高盛 減持84%（圖／多維TW提供）

巴菲特的波克夏海瑟威投資公司近期公佈了其2020年第一季股票投資組合。雖然在該季股市從歷史最高跌掉三分之一，有了很多投資機會，但本季中巴菲特幾乎沒有買入股票。其中，高盛曾是巴菲特前十大重倉股。但巴菲特本季將高盛持股比例從1,200萬股大幅削減了84%至192萬股，市值從約27.6億美元降至約3億美元。今年第一季，波克夏海瑟威的平均股票組合市值1,755.27億美元，比上季的2,420.51億美元少了665.24億美元。

《多維TW》月刊055期

(中時電子報)