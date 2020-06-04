新北市長侯友宜上周到議會專案報告，藍綠議員因民進黨團一紙新聞稿吵成一團，最後侯還沒上台就散會。新北市議會民進黨團4日要求變更議程要求侯再到議會報告，最後表決，出席41人，民進黨團18人贊成，未達半數沒有通過。

民進黨團總召林銘仁說，當天國民黨扭曲事實阻擾議事進行，民進黨團希望讓侯友宜市長到議會完整呈現防疫的努力，也讓新北市民對市長施政有所了解，不要讓國民黨書記長周勝考的反對，讓侯市長沒有表現機會，提出變更議程要求。

國民黨團書記長周勝考表示，民進黨在第一次專案報告開始前發出「假新聞」羞辱侯市長及國民黨團，才是讓侯市長無法上台報告的主因。

周勝考說，今天再度要求變更議程要侯市長二度到市議會專案報告，國民黨團依照議事規則表決時表達不贊成的立場，民進黨團如果對議事規則有意見應該修法，不該以民主之名反對表決的結果。

雙方吵得不可開交，議長蔣根煌裁示直接清點人數，直接表決，現場出席41人，民進黨團18人贊成，議長裁示動議案未通過。

林銘仁表示，執政黨團放棄監督市政、傾聽民意的天職，淪為代議士制度下之悲劇，實非市民之福，本黨團日後必更加努力嚴格捍衛新北市民權益、追求市民福祉，不讓新北市400萬市民權益被忽視，也絕不辜負當初選民所託。

(中時 )