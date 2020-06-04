英前情報頭子：新冠病毒是從武漢實驗室意外流出 18:172020/06/04 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國大陸科學家在武漢實驗室工作。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國秘密情報局「軍情六處」前局長德爾勒夫爵士表示，他看過一篇由英國和挪威團隊撰寫的「重要」科學報告，其內容指出這次新冠病毒是中國大陸科學家在實驗室進行有關蝙蝠冠狀病毒實驗時意外流出。 德爾勒夫表示，他所引用的報告被重寫好幾次，一開始是寫這次新冠病毒應該被稱為「武漢病毒」，並稱已經證明這是「人工製造」的病毒。媒體報導，這篇研究報告的內容已經被修改，刪除指控北京隱匿疫情的部分。 (中時 ) #新冠病毒 #德爾 #勒夫 #報告 #內容 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒=老婆？ 印尼部長口出狂言：無法控制就與它／她並存 12:282020/05/31 國際 懸浮微粒可散播新冠病毒 中山跨國研究榮登國際期刊 15:162020/05/31 生活 日本放寛4國入境沒台灣 網友諷刺：被母國拋棄？ 17:312020/05/31 政治 無懼疫情 新加坡首4個月投資承諾已逾全年目標 17:252020/05/31 國際 《興櫃股》安特羅與國防醫學院、國衛院完成新冠病毒快篩試劑技術授權 11:252020/06/01 財經 俄羅斯將推新冠新藥 亞美尼亞總理全家染疫 17:042020/06/02 國際 航空業復飛 防疫工作怎麼做？ ICAO發布指南 19:422020/06/02 國際 美軍艦再傳新冠疫情 登陸艦卡特霍爾號隔離 23:002020/06/02 軍事 美版陳時中：新冠病毒疫苗預計年底面世 17:182020/06/03 國際 俄羅斯挑選50名士兵測試新冠病毒疫苗 23:152020/06/03 國際 國際熱門新聞 金與正炸裂！連環飆罵脫北者人渣內容曝光 - 國際 李顯龍：美陸面臨重大抉擇 對抗會危害「亞洲世紀」 - 國際 川普選情慘了！4成美民眾非常不滿 民調狂輸拜登創紀錄 - 國際 紐約新冠病毒疫情 源自歐洲而非中國大陸 - 國際 英前情報頭子：新冠病毒是從武漢實驗室意外流出 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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