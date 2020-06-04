英國秘密情報局「軍情六處」前局長德爾勒夫爵士表示，他看過一篇由英國和挪威團隊撰寫的「重要」科學報告，其內容指出這次新冠病毒是中國大陸科學家在實驗室進行有關蝙蝠冠狀病毒實驗時意外流出。

德爾勒夫表示，他所引用的報告被重寫好幾次，一開始是寫這次新冠病毒應該被稱為「武漢病毒」，並稱已經證明這是「人工製造」的病毒。媒體報導，這篇研究報告的內容已經被修改，刪除指控北京隱匿疫情的部分。

(中時 )