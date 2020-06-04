台中市南屯區文山焚化廠有3個焚燒爐，每年常態輪修暫停運作1個爐心！市議員朱暖英4日質詢說，今年5月歲修3爐全停造成垃圾車大排長龍，年底又將大修環保局該如何因應？環保局表示，將協調后里、烏日焚化廠接收外，並請外縣市支援、暫置等4大方向努力。

朱暖英指出，文山焚化廠今年5月歲修3爐全停，造成社區垃圾車無法清運，額外出現司機加班費用，社區清運費被漲價，還必須得延長時間等待垃圾傾倒；今年底文山焚化爐歲修要停爐1個月，環保局應該要有因應對策，不要像這次停12天就垃圾大亂。

朱暖英說，南屯區的社區垃圾總運量沒增加，環保局垃圾處理規費也沒調高。但部分社區垃圾清運費，竟連年只漲不降，漲價理由是卻是成本變高；漲價的理由讓市民無法接受，環保局只會說清運費高低由市場機制決定，但都忽略自身處理垃圾焚燒過程的疏忽，可能是造成漲價因素之一。

環保局長吳志超表示，針對文山廠109年11月3爐共停大修，執行焚化廠改善工程無法處理垃圾期間，5月已函文相關減量配套方案調查表予各民營清除業者，蒐集業者意見，了解可能減量方式因應；並持續要求落實做好垃圾減量及分類工作，減輕中市焚化廠處理負荷。

環保局環境設施大隊長劉俊迪強調，文山廠年底歲修，除暫緩外縣市垃圾處理外，協調后里、烏日兩焚化廠代為消化，並尋找外縣市焚化爐支援；無法焚化部分垃圾將暫置大里、后里、文山等；協調烏日、后里焚化廠操作廠商，錯開109年下半年歲修期程，以減少重疊時間。

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(中時 )