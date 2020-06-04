輔仁大學心理系2015年爆發性侵案，時任社科院院長夏林清被質疑「吃案」，因而遭停聘1年。夏不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判她勝訴，案經上訴，最高行政法院認為，輔大是私立大學，與夏的聘僱關係屬民事私法契約，因此廢棄原判決，移送至新北地院，全案又得重新開始審理。

性侵案爆發後，被害人及其男友認為夏林清「吃案」，在臉書表示不滿，夏隨即在網路發表文章、召開記者會、參加談話性節目澄清。輔大性平會調查認定夏的言行違反《性侵害犯罪防治法》等相關法令，移交輔大教評會審議，決議停聘1年，期滿後再審查是否回復聘任關係，並報請教育部獲准。

一審北高行認為，輔大考量外界壓力，且被教育部督促盡速處理，否則將依私立學校法裁處，才決議停聘「平息眾怒」，有裁量濫用情事，教育部也有干涉大學自治之嫌，且夏是否因其行為影響教師適格，或為何有停聘必要，教評會也未能公開在會議中討論，輔大停聘處分及教育部核准，均有違法情事，判決廢棄。

輔大、教育部提起上訴，二審最高行指出，在大學自治制度下，教評會應獨立行使職權，不容外力干擾、介入，但輔大教評會2017年2月23日針對停聘案開會時，校長江漢聲並非教評會委員，也未受邀列席，卻在夏林清離席後突襲現身，表示他備受教育部、立委、監察院等外界壓力，如不盡快處理，學校名譽及經費補助都會受損。

校長身為學校最高行政首長，其意見足以影響教評會作成正確決定，傷及教評會的客觀公信力，已有程序違法的瑕疵，教育部未予糾正就核准停聘決議，亦屬違法，故駁回教育部上訴確定。

但最高行認為，輔大是私立大學，聘任夏林清屬民事私法契約關係，因此停聘通知也屬私法契約行為，非行政處分，行政法院並無管轄權，故廢棄原判決關於輔大停聘通知部分，移送至新北地院審理。

(中時 )