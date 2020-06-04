華信航空因應國內航線運量需求日益殷切，自6月由台灣飛往各離島航線大幅增加航班，放大機型、提高班機密度，以實際行動鼓勵民眾搭乘離島班機進行國民旅旅遊，6、7月飛澎湖將增加逾8萬個座位

華信航空表示：隨著國內疫情逐漸趨緩，5月份國內線離島航點平均載客率，金門航線與澎湖航線已達約75％，市場需求有明顯回升。6月份因應國內旅遊需求持續成長，採放大機型、增加班次密度，其中約百餘班將會放大為104人座的E190或者更大的機型飛航，預估6～7月飛往澎湖可增加超過8萬個座位數。

金門航線也會視旅遊市場恢復速度以及小三通解禁時程，逐步增飛班次，華信航空預估今年暑假期間總機位數將達到30萬以上，載客率可提升至八成以上。

華信用心、旅遊安心！旅客欲查詢華信航空6～7月份新增航班訊息，可隨時利用華信航空官網 www.mandarin-airlines.com或者利用華信航空App時刻表查詢。

(工商 )