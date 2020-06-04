雲林縣農作物延遲性災情陸續浮現，雲林縣長張麗善（前左二）前往勘災。（張朝欣攝）

雲林縣因4月低溫及5月梅雨影響，農作物延遲性災情陸續浮現，雲林縣長張麗善4日前往麥寮等鄉鎮，了解玉米及水稻受損狀況，並呼籲農民如有災損務必通報當地公所，進行查報後爭取中央公告天然災害現金救助。

張麗善4日與縣農業處長魏勝德，邀集農糧署、農改場人員前往東勢、麥寮、崙背3鄉鎮勘查玉米及水稻災損，縣議員林建鴻、林深、吳蕙蘭、東勢鄉長林維戊、崙背鄉長李泓儀、麥寮鄉公所主祕陳東松等人到場關切，一起為農民爭取權益。

農民表示，目前進入玉米收成期，之前豪雨加上強風造成倒伏，不管是全倒或半倒，都會影響玉米光合作用，並導致後續生長不佳，現場這些情況已陸續浮現，損失至少3成。

另1名農民說水稻在4月遇上低溫，5月又被豪大雨沖倒泡在水裡，出現許多空包彈，隨著時間拉長，災情只會愈來愈嚴重，若政府再不救助，大家都會血本無歸。

張麗善指出，5月豪雨造成縣內食用玉米倒伏及授粉不良，日前已函報中央爭取虎尾鎮、褒忠鄉現金救助，但延遲性災情陸續浮現，因此4日再到東勢鄉勘查玉米，其災情也相當嚴重，受損達2成以上，已達救助標準。

另外，麥寮鄉、崙背鄉的水稻因今年4月13日低溫影響，造成不稔形成空包彈，已請公所加強查報，只要災損達2成救助門檻，縣府確認後即函報農委會公告，農民要把握自己的權益盡速通報公所。

(中時 )