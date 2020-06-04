富邦悍將辛元旭今日過21歲生日，這也是他生涯首次先發出賽，擔任第六棒、三壘手，昨日他替補上場，於9局下敲出生涯首安，守備也有不錯表現，今日獲得先發機會，在這特別日子先發，辛元旭表示當然很開心，不過亢奮放在心裡，還是要平常心出賽。

辛元旭去年是第9輪才被選進加入富邦悍將，不過由於態度相當認真，獲得總教練洪一中青睞，今年在一軍開季名單中，不過「觀摩」幾場後就下二軍持續訓練，昨日才正式站上一軍比賽，於第2打席順利敲出生涯首安。

辛元旭笑稱敲出首安當然很開心，也開心這麼快就順利達成，「陳凱倫幫我收起來（首安球），不過他還跟我開玩笑，拿很多顆給我猜哪顆才是我的首安球，後來有還我，現在放在宿舍。」辛元旭笑說曾幻想過首安就是首轟的漫畫情節，不過雖然在二軍狀況不錯，但一軍投手投出的球質、變化球的犀利度還是有差別，因此要先適應一軍環境再追求首轟。

去年第9輪才被選中，辛元旭坦言因為輪次並不突出，因此心裡認為今年不可能在一軍出賽，不過仍相當努力練習，「先把自己技術顧好，隨時準備，教練要用我就能隨時上場，教練給我機會表示信任我，照自己能力發揮出來。」

賽前才被通知在先發名單，辛元旭相當開心，「還來不及跟家人講，等等會叫他們記得看比賽。」不過辛元旭表示會照在二軍出賽一樣的心態上場，雖然很訝異能這麼快就能先發，心裡當然亢奮，不過還是要平常心面對比賽。

(中時 )