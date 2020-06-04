彰化為全國最大花卉生產地，除了有名的田尾之外，項是永靖、溪州、北斗等都是重要的花卉種植鄉鎮。(吳建輝攝)

王惠美今天到彰化縣花卉生產合作社關心拍賣的狀況，發現花卉價格已逐漸回升。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美力挺花農，繼5月向中央爭取3千萬經費，向農民購買花卉，在縣內8處火車站進行花卉裝置藝術，吸引民眾駐足，接下將辦理學生校園花卉教育(吳建輝攝)

彰化為全國最大花卉生產地，除了有名的田尾之外，項是永靖、溪州、北斗等都是重要的花卉種植鄉鎮，近來受新冠肺炎影響，花市慘淡直接衝擊到地方花農，彰化縣長王惠美今下午特別前往田尾花市，關心拍賣狀況，希望能盡力協助農民，度過疫情所帶來的衝擊。

彰化縣長王惠美力挺花農，繼5月向中央爭取3千萬經費，向農民購買花卉，在縣內8處火車站進行花卉裝置藝術，吸引民眾駐足，本月開始辦理8萬學生校園花卉教育，提供每份300元的花材給8萬個中小學生，讓花的美學在校園向下扎根。

王惠美說，感謝大家對花農的關心與支持，疫情期間很多花卉無法外銷，嚴重影響到花卉價格，今天到彰化縣花卉生產合作社關心拍賣的狀況，發現花卉價格已逐漸回升，未來縣府也會更努力，讓彰化花卉產業提升，最重要的是增加花農收益。

彰化縣花卉生產合作社總經理高銘說，自2月疫情爆發後花價就一直呈現低迷的狀態，所幸後來接連母親節檔期與縣長的支持下，價格有稍微拉抬，彰化花卉產業確實需要大家的幫助，希望民眾能多多選購彰化縣優質花卉品項，照顧花農生計。

(中時 )