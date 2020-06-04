雲林縣台西鄉「海口生活館」推廣划膠筏生態之旅。（海口生活館提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉「海口生活館」以環境教育與漁人體驗為主題，連結「海園觀光園區」生態據點，打造台灣西海岸生態主題園區，面對疫情趨緩，今夏將結合划膠筏體驗、溼地生態，行銷海口文化與漁港風情。

「海口生活館」位於台西鄉五港村海巡五港安檢所後方，周邊是海園觀光園區與五條港碼頭，溼地生態與原始漁港風情極具特色，今年初因疫情影響，生活館人潮大減，但隨著疫情趨緩，水上活動又開始活絡起來。

生活館表示，為了吸引遊客造訪，館方推出「划膠筏生態之旅」，遊客可在生活館旁的生態池體驗划膠筏，再前往海園觀光園區探索溼地生態，欣賞各種野鳥、彈塗魚、水筆仔，還有台灣特有種「台灣招潮蟹」，經常有學者來此研究。

地方文史工作者丁仁桐表示，台西鄉為發展觀光產業，除了興建「海口生活館」，還有位於市區的「海口故事屋」、台西港的「漁港小店」，每一處都各有特色，若能加以整合，將可形成帶狀旅遊景點，帶動地方發展。

雲林縣政府計畫處指出，目前縣府正規畫「幸福台61線」，串連台61沿線景點，分為南、北雲林2休息服務軸帶，北雲林將以台西鄉安西府與海園為軸帶，可聯結「海口生活館」周邊景點，並規畫國際衝浪、風帆等水上活動，發展更為全面性。

(中時 )