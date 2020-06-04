高雄市長韓國瑜6日罷免投票日在即，北市議員羅智強爆料，台科大有個學長，在臉書社團內PO文說，要資助住在高雄的同學交通費500元，鼓勵他們6日返鄉投票，明顯賄選。北市警局長陳嘉昌表示，會報請地檢署指揮偵辦。

羅智強4日質詢表示，他接獲網友爆料，台科大臉書社團中，有位自稱學長的人，聲稱自己對政治毫不關心，但在318太陽花學運後開始關心政治，此次要鼓勵設籍高雄的同學返鄉投票，申請者採自由心證，只要將車票的購票證明、學生證、銀行帳號給他，他就把車資500元匯入同學的銀行帳號，幫想經濟有困難的同學回家投票。

羅智強痛批，法務部2008年3月發出的新聞稿就明說，若提供他人返回投票居住地的交通費，就是賄選，民進黨以前也開過記者會說此行為涉及賄選，這擺明就是提供利益給選民；他不信任法務部，所以要把資料給北市警去查，查辦這位有財力的大學長，如今已確定有人申請報名。

法務局長袁秀慧直言，有賄選疑慮。陳嘉昌說，會請地檢署指揮偵辦。羅智強進一步說，57萬人就可罷免掉得票89萬的韓國瑜，民進黨動員4分之1的投票人出來投罷免票有何困難，如今台北市長柯文哲與其妻陳佩琪已被冠上舔共的帽子，罷韓完後就是罷免台中市長盧秀燕，第3位就是柯。

(中時 )