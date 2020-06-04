日本流行搖滾樂團MONKEY MAJIK猴子把戲，在團體成軍20週年之際推出第12張原創專輯《northview》，同時也是「view系列」最後一張作品。「view系列」是從2005年地下樂團時期發行的《eastview》為首，2011年推出以「從西方看見的日本」為主題的《西方視點》（westview），2016年發行主題為「讓心躍動」的《南方視點》（southview），而這次的最終章《northview》則是以「追本溯源」為概念，特地回到主唱Maynard及Blaise的母國加拿大錄製。

在一次的訪談中，主唱兼吉他手Maynard提到這次回加拿大錄製新專輯的緣由，是因團員提出想去看得見洛磯山脈及極光的地方，因此上網做了許多調查，最後決定到祖國加拿大的卡加利錄製這張專輯。他們在位於卡加利及班夫中間的小鎮坎莫爾租借了一間可一望高爾夫球場美景的大宅邸，大約花了3周的時間每天來回卡加利郊外的錄音室。

在錄音的這段期間，團員各自面對自己的「根源」，並將對20年來支持他們的粉絲與人們的感謝之情放入其中，帶來這10首渾身解數的歌曲。Maynard也提到從2005年推出開始發行專輯，他開始思考自己的「根源」是什麼，接著重複聽了很多次超脫樂團、Temple of the Dog、菲爾．柯林斯等小時候喜歡卻很久沒聽的歌曲，並從陪著自己在加拿大成長的歌曲中獲得許多靈感，完成了意味著「追本溯源」的本作。

(中時 )