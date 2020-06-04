苗栗縣大湖、卓蘭未獲得梨穗補助，農民自製看板統計補嫁接次數及穗數，盼獲得勘查小組重視。（巫靜婷攝）

立委湯蕙禎接獲苗栗大湖、卓蘭農民陳情，4日邀集勘查小組現勘，2鄉鎮長胡娘妹、詹錦章、產地村里長及農會人員到齊，反映農民心聲。（巫靜婷攝）

大湖、卓蘭高接梨已套袋，農民在袋外綁上不同顏色的線代表補嫁接次數，協助勘查小組評估。（巫靜婷攝）

全台高接梨產專區唯獨苗栗縣大湖、卓蘭梨穗寒害救助未過，果農不滿向立委湯蕙禎陳情，4日勘查小組破天荒第4度現勘，湯表示，農民不會自找麻煩，農損是他們心中的痛，盼盡速獲得補助降低損失；農糧署北區分署副分署長林美華表示，一天之內無法看完20幾處果園，勘查結果近期才會出爐。

今年1、2月寒流來襲，苗栗縣梨穗普遍受寒害，不利養分輸送造成落花、落果，農委會在苗縣部分卻僅公告苗栗市、頭份、通霄及三灣獲天然災害現金救助，主要產區大湖、卓蘭被排除在外，農會理事胡智坤痛批「難道寒流會跳過大湖、卓蘭？」，認為勘查小組草率，忽視梨農的心聲。

立委湯蕙禎4日邀集苗栗縣府農業處、農糧署北區分署、苗栗農改場，再度前往大湖、卓蘭受災果園現勘，果實雖已套袋完畢，但農民在袋上分別綁了不同顏色的線代表梨穗翻刀的次數，並統計穗數供勘查小組參考，梨農徐源和的果園受損面積達標，但能否獲得補助還得看整體結果。

縣府農務科長蔡政新解釋，除了受損面積需達該地區農情面積的20％，無收穫面積也要超過5％，大湖無收穫面需達13.66公頃、卓蘭則需達43.96公頃，現勘的農戶都是最嚴重的，但受限勘查人力無法全鄉鎮的果園都去看，為了提升數據可靠性，將另外抽查鄰近果園，以反映真實情況。

農糧署北區分署副分署長林美華表示，無論現勘結果如何，高接梨屬於高經濟作物，且為1年生作物，還是鼓勵農民踴躍投保「梨保險」，為提高投保意願，農委會去年已提高保費補助，中央補助2／3加上縣府1／6，農民僅需負擔1／6的保費，就可獲得全額保險，對基本收益有保障。

(中時 )