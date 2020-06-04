伊能靜以51歲高齡參加女團選秀《乘風破浪的姐姐》引發熱議，讓這檔真人秀節目未播先轟動！今芒果TV在官博公布最新一波嘉賓，「創作唱跳女生」袁詠琳（Cindy）驚喜出現在名單中，將和伊能靜、鍾麗緹、丁噹、陳松伶、寧靜、郁可唯等30位女明星同台火拼！

為了參賽，袁詠琳於4月飛抵上海，先在酒店進行防疫隔離14天，再赴長沙展開一連串歌唱、舞蹈訓練，希望能在舞台上有亮眼的表現。隔離期間，她除了看書、聽音樂、打電動，公司還特別外送了一台鋼琴到酒店，讓她練琴、創作，她笑說好像回到學生時候每天練琴的感覺。

最辛苦的是，袁詠琳將在新節目中接受考驗，並且與眾多前輩姐姐同台競技，令她壓力非常大，她近來每天大量運動，加上飲食忌口，1個月暴瘦4公斤，身高166公分的她，笑說現在已經是標準身材，好久沒見的4字頭體重，達到最佳體重49.5公斤。

袁詠琳與師兄周杰倫合唱〈畫沙〉打開知度，近年也跨足戲劇和主持，發展十分多元化，她非常重視這次新節目，已經到長沙準備了一個多月，熱愛網球的她，再累也堅持運動，在當地找了網球教練陪她練打，訓練肺活量，還有一天忙裏偷閒，找了一家咖啡廳畫畫與寫東西一下午，並且拍了一些網美照，接下來她還有發行單曲及原聲帶的計劃。

不同於一般素人選秀節目，《乘風破浪的姐姐》斥資請來30位30歲以上、具有高知名度的女明星參加，通過訓練和考核，最終獲勝的成員組成女團。袁詠琳很謝謝粉絲不離不棄支持她，視這次參與為一個新的旅途過程，挑戰自己達到更好。

袁詠琳彈得一手好琴，隔離期間每天在飯店房間裡練琴。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳趁工作空檔，忙裡偷閒喝咖啡欣賞海景。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳熱愛網球，視喜歡的運動為生話調劑。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳除了是創作、唱跳歌手，近年也拍戲多元化發展。（杰威爾音樂提供）

袁詠琳登上芒果TV新節目《乘風破浪的姐姐》。（翻攝微博）

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