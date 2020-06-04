黃偉哲（穿米黃夾克者）呼籲旅宿業者做足準備，迎接國旅復甦。（李宜杰攝）

台南香格里拉遠東國際大飯店獲得「安心旅宿」、「安心餐廳」雙重認證。（李宜杰攝）

台南香格里拉遠東國際大飯店推出住房、用餐優惠，民眾可把握機會至台南旅遊。（李宜杰攝）

全台大解封在即，台南市政府力推國旅，推動「安心旅宿」認證，由公衛專家審核旅宿業者防疫措施，逐一檢查後頒發，至今有近150家旅宿業者合格。台南市長黃偉哲指出，希望能藉此建立國人消費信心，迎接樂活防疫。

隨疫情趨緩，台南市政府觀旅局近來推動「安心旅宿」認證，輔導旅宿業者落實防疫工作，讓遊客玩得盡興、住得安心。觀旅局長郭貞慧指出，審核標準除參考中央公布的防疫手冊，同時也邀請高醫公衛系主任陳培詩擔任顧問，從旅客體溫量測、客房消毒清潔，至食品衛生安全，都依循防疫SOP，「台南絕對是展開樂活防疫最好的第1站。」

黃偉哲4日下午出席頒發香格里拉遠東國際大飯店「安心旅宿」、「安心餐廳」雙重認證。他致詞時提及，6月7日解封後，國人將恢復觀光旅遊，其中包含2個部分，首先是鄰里長自強活動、進香團、畢業旅行將逐漸回流，另1部分則是愛好海外旅遊的商務客、觀光客，也將轉向國旅，他期許南市觀光業做足準備、把握遊客，振興觀光。

另外，振興券即將上路，觀旅局加碼祭出活動，遊客於6至8月造訪台南，入住合法旅宿，就有機會抽百萬好禮，並獲得善化芝麻麵、新市火龍果麵等特色好禮，累積住宿金額最高的前10名民眾，還可獲得1萬元獎勵金。郭貞慧說，民眾可前往台南觀光行政網，查詢安心旅宿名單，共同迎接樂活防疫。

(中時 )