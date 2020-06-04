《屍速列車》延尚昊導演最新活屍鉅作《屍速列車：感染半島》，正式入選第73屆坎城影展，本作也將在7月台韓同步盛大上映。第73屆坎城影展於法國時間6月3日下午6點公布入選名單，《屍速列車：感染半島》成為正式入選坎城影展中最受矚目的韓影。

延尚昊導演於2016年就以《屍速列車》入選坎城午夜單元，這次再度以《屍速列車：感染半島》獲得青睞，而繼去年《寄生上流》在坎城影展拿下最高榮譽金棕櫚獎後，今年韓影再度以《屍速列車：感染半島》備受全世界影迷期待。

《屍速列車：感染半島》以超越《屍速列車》斥資220億的大製作引起各界矚目，這次的舞臺從奔馳的列車擴展到都市的中心，令人一刻都無法鬆懈的精彩劇情，加上充滿速度感的動作場面，以及荒廢都市所呈現的強烈視覺效果，令人期待將誕生一部前所未見的精彩動作娛樂大片。

《屍速列車：感染半島》從公布首張海報開始就引起極大回響，在前導預告公開後更引起全世界影迷的關注，預計將在今夏再度掀起一股活屍旋風。《屍速列車：感染半島》今年7月台韓同步上映。

(中時 )