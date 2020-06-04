1995年啟用的文山焚化廠，是全台第二老的垃圾焚化廠，廠齡僅次於台北市內湖焚化廠，5月間歲修就造成垃圾之亂；面對年底又將進行大歲修，引起各界恐慌。市府將採ROT汰舊換新促參案，朝新穎技術及更好經營效率，引進40餘億元民間資金辦理整建工程，標本兼治。

文山焚化廠主要處理原市8區垃圾，103年時文山廠處理量約630公噸，各區隊占120公噸，市府核准業者核可量為500公噸總計約620公噸；林市府時期因區隊垃圾量增加，卻硬生生增加60公噸給民間清運業者，讓業者達到560公噸核可量，遠超過文山廠每天可處理的量能。

為增加文山廠效能，前朝上網招標公告近10億元的「台中市文山焚化廠整體歲修工程」，這歲修工程卻只能增加焚化日處理量110公噸，每日處理量僅達710噸，尚不足20公噸；盧市府上任後，發現無法有效解決廢棄物去化，提升焚化廠空氣汙染防制效能，要求環保局重新檢討。

環保局強調，為標本兼治文山廠垃圾去化問題，擬定文山廠ROT汰舊換新促參案，正辦理可行性評估，預期110年10月完成簽約，113年10月完成爐體汰舊換新工程，114年10月完成既有2座舊爐整建工程；從目前每日600噸，恢復原焚化爐每日900噸設計量能，既強化空氣汙染防制效率，並有效緩解中市廢棄物去化量能不足困境。

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(中時 )