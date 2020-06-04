一項發表在《科學》雜誌上的研究論文指出，美國紐約的COVID-19疫情來源，主要是來自歐洲和美國其他地方，而不是來自中國大陸。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，由西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)的研究人員，對紐約市的COVID-19病例進行脈絡調查，結果發現與外界猜測的不同，病毒主要來自歐洲和美國其他地方，至於從病毒起源的中國大陸或亞洲其他地區，相關的證據是薄弱而有限的。

研究員布蕾娜‧席菲利(Brianne Ciferri)說：「我們的研究為這種新型病毒的起源，和多樣性提供了出乎意料的見解。我們在整個紐約市的不同社區，發現了不同的病毒株群，這表明在3月18日之前，病毒就已經在紐約的社區中傳播。我希望我們的研究，對以後的早期公共衛生應對會起到作用。」

紐約市是為美國SARS-CoV-2感染的主要疫區之一，大紐約市區有近1.7萬死亡，因此了解病毒何時到達紐約，傳播的途徑，對於日後評估和設計防治策略至關重要。

這項研究的重點在於，當中國大陸與亞洲發生新冠疫情時，美國顯得過於輕忽，雖然採取中斷與中國大陸飛航的策略，卻沒料想到病毒會從歐洲傳播。事實上，紐約與歐洲的交通線當然比亞洲來的密切的多。

(中時電子報)