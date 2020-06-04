政院即將在7月中旬開始受理「振興三倍券」發放，不過三倍券政策一出來後就不斷遭受不同質疑，資深媒體人員黃暐瀚今（4日）發表他的看法，簡單來說，就是「事倍功半」，用一千元買三千元的券，根本是脫褲子放屁。

知名政治評論員黃暐瀚今在電台節目「POP撞新聞」上談到近日政府的振興三倍券政策，指出政府「花一千，換三千」的政策是「尊重但沒必要」。黃暐瀚表示，為什麼要先拿出一千？因為政府認為沒有出成本拿到的錢，就不會花它，黃暐瀚批，「怎麼會忘記？」

黃暐瀚說，今天每人發兩千就不會花了嗎？「別人送你的蛋糕、送你花，因為你沒花錢買，你就不會理它嗎？」強調振興券人民不會因為沒出成本，就不去花它，又使用期限。黃暐瀚指出，消費券使用率最後也有99%的人都領了，有人不花嗎？

黃暐瀚對於這次的振興三倍券做了4字總結，就是「事倍功半」，認為政府振興刺激經濟「事情做得很多，掌聲卻來得很少」。主要原因就是要人民先拿出一千元，感受就差很多。黃暐瀚表示，「你送別人東西，是不錯」，但卻不是什麼好康，雖然這不是紓困政策，是振興，「但這是納稅人的錢餒！」是政府拿預算來發給人民的，認為根本不該「交一千領三千」。

黃暐瀚舉例，假設一家五口，就要花5千元，既然已經花了5千元，「感受」就不一樣了。這家人就可能就會覺得，振興券是用自己辛苦的錢換來的，「關政府什麼事？」怎麼還會想到行政團隊「蘇貞昌呢、唐鳳呢」？黃暐瀚說，拿一千根本就是多了，畫蛇添足，明明你做得很好，不直接發現金，「只是為了跟馬英九不一樣而已」。

(中時電子報)