殺警案令思覺失調症議題再次受到矚目，大眾對病友的不理解，更可能加劇病友的焦慮，而疫情期間許多病友生活被打亂，腦部可能無法充分休息，復發機率高。專家呼籲，大眾應給予友善支持，家屬也應留意病友的用藥情況，若有需求，可考慮使用長效針劑，避免漏藥、復發的情況發生。

三軍總醫院精神醫學部部主任兼基隆分院院長葉啟斌表示，疫情期間，許多人放無薪假，少了規律上下班作息，白天活動量降低，思考、體力下降，造成許多病友晚上失眠，腦部無法充分休息，提高妄想、幻聽等症狀復發機率。

一名20多歲的小明(化名)，因為疫情的關係，暫時不用上班，而家人無意間的碎念，讓他煩躁、焦慮，出現漏藥、睡眠品質不佳等狀況，加重幻聽的症狀，導致惡性循環。

「疫情對思覺失調症病友來說影響最大的是生活步調被打亂。」葉啟斌表示，中斷用藥或不穩定接受治療的病友，復發率會是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。

思覺失調症的治療方式除了每日服用的口服藥之外，也有多種施打頻率的長效針劑，幫助維持體內藥物濃度，每日用藥需要病人有穩定的病識感，但由於藥物濃度需要每日補充，如果漏藥，就會增加復發等疾病惡化的風險。葉啟斌表示，長效針劑透過緩慢的釋放維持藥效，拉長對於病情的保護，只要能夠穩定用藥，口服以及長效針劑都是很好的選擇，副作用已不像過去的第一代藥物一樣難以忍受，鼓勵病友跟醫師討論。

台北市心生活協會總幹事金林表示，家屬可從旁協助建立居家規律生活，討論生活的重心與目標，增加穩定治療的動機，並且鼓勵病友以線上互動維持社交能力，若有傾聽需求，可撥打專線02-2739-8516。

金林表示，建立居家規律生活並不難，可以從掌握生活重心及維持人際社交關係兩方面著手。掌握生活重心可以從小事情開始，例如：定時收聽廣播、居家伸展運動、做家事等，只要在戴口罩、注意社交安全距離的情形下，都還是可以出門走走，保持規律生活節奏。家屬適時的讚美鼓勵也可有效提升病友打造「心」生活的信心。

(中時 )