美國軍方官員和國防事務分析人士說，近幾年來美中軍事平衡的大趨勢原就對美國極為不利，在美國遭到新冠病毒疫情衝擊後，將加劇這一趨勢，讓美國軍事優勢快速流失。但是，如果能改變思維並持續投入足夠資源，美國仍然有機會遏制大陸以武力稱霸地區和世界的企圖。

據《美國之音》報導，無論是新冠病毒疫情衝擊還是近年來經濟減速，都沒有阻礙大陸穩步實施軍事現代化。相比之下，美國軍事現代化的進程顯然慢了很多。

曾擔任美軍參謀首長聯席會議副主席的退役海軍上將溫尼菲爾德(左1)認為，如果改變思維並持續投入足夠資源，美國仍然有機會遏制大陸稱霸的企圖。（圖／美國海軍）

美國退役海軍上將溫尼菲爾德(Sandy Winnefeld)說，美國已失去對大陸的軍事平衡力量，儘管軍力失衡還沒有達到危險的程度，但趨勢的發展對美國不利，失衡程度正在越來越大。美國前海軍部副次長克羅蒲賽(Seth Cropsey)也表達相同的憂慮：「美國一直太平洋地區的主導力量，但這能持續多久呢？」

報導說，白宮5月在未加預告狀況下發表一份應對中國大陸挑戰的戰略報告，重新評估中共對美國構成的挑戰，並重新以實力促和平戰略方針應對中共的挑戰。

白宮報告說，美軍未來將注重實施核力量現代化，包括發展相關核武以遏制北京的大規模殺傷性武器或實施其他戰略性攻擊。此外，美國正在快速研發和部署高超音速作戰平台、增強網路和太空能力以及研發其他更具有殺傷力的武器裝備。

報導指出，美國國會研究處公佈的最新版《中國海軍現代化》報告認為，如果現在與美軍全面開戰，解放軍會輸。退役上將溫尼菲爾德認同這一說法，但他也指出，美軍維持對大陸的軍力優勢是有條件的，「依照目前的戰略思想和做法，只要經費到位，美國大概能在未來稍長些的時間裡持續贏過對手。」

不過，分析指出，龐大的軍費能否到位一直是個大疑問，未來就更不明朗。在新冠病毒疫情大流行之前，五角大廈向國會申報的2021年財年國防預算與本年度基本持平，迫使各軍種裁減軍事裝備購置，包括減少購買F-35戰機和維吉尼亞級攻擊潛艇的數量。

曾經服役美國海軍陸戰隊20年的傳統基金會資深防務研究員伍德(Dokota Wood)說，新冠病毒疫情導致的經濟急速下滑將導致國防經費更加吃緊。退役上將溫尼菲爾德認為，如果國會無法提供更多軍費，國防部仍可以針對大陸的弱點採取其他方式應對北京的威脅，例如針對大陸控制其國民的能力下手，這會涉及經濟戰與資訊戰。為此必須改變行動方式，以外交、經濟和資訊戰力做開路先鋒，展開進攻。

他說，川普政府已經著手在外交、經濟和資訊領域與大陸直接競爭，但川普政府還沒有充分認識到北京的重要弱點，也就是它對國際社會共識的高度敏感。

(中時電子報)