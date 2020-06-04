行政院日前公布三倍券政策，民間企業關心拿到後要如何兌換，經濟部4日在line上發文表示，店家拿到三倍券之後，分三種方式來兌換，方便民眾來使用，最快7月23日起就可以要郵局銀行兌換。

經濟部指出，三種方式分為有統一編號的企業或負責人、沒有統一編號的店家，企業或負責人提供統編就可以存入企業帳戶，如果要存負責人帳戶，除提供統編以外，還要提供稅籍或商業登記。沒有統一編號的店家，則可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位，向銀行或郵局兌現後再發給店家。

至於三倍券是否可以找零，經濟部指出，依經濟部的立場並不鼓勵找零，因為三倍券就是要刺激消費，希望大家能夠買超過面額。例如要買價值220元的東西，就拿出200元三倍券，自己再多付20元，會更有刺激消費的效果。 如果店家要找零，經濟部不會強力禁止，但消費者不能強迫店家找零，但更歡迎店家、商圈跟攤販，一起集思廣益，推出更多優惠組合，讓所有消費者享優惠，也活絡消費市場。

(工商 )