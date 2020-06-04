今年受疫情影響，深化消費者對線上購物的依賴，消費行為的轉移帶動品牌線上轉型的必然。蝦皮購物看準趨勢，4日宣布聯手百大品牌開設蝦皮商城「品牌旗艦店」，搶攻後下半年商機。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，受環境影響，品牌的策略必須與時俱進，而蝦皮購物今年以「品牌旗艦店」識別以提升品牌形象，期望要留住轉往線上購物的消費者、提升既有用戶的黏著度，更要培養用戶「想買品牌就上蝦皮」的購物直覺。

東方線上消費者研究指出，受「多螢時代」影響，消費者在資訊眾多難以過濾下，「商品價格」已不再獨占消費決策要素，「品牌力」則更具決策主導性，可見更直觀的決策流程有助訂單的轉換。

蝦皮表示，自2018年起，即以超級品牌日、跨國品牌合作，結合遊戲互動、蝦皮直播、蝦皮動態等行銷資源，拉高品牌線上業績，2020年上半年，蝦皮商城品牌訂單年增平均高達一倍。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示，「品牌力」對消費決策力道升溫，因此蝦皮正式推出品牌旗艦店，。為此，蝦皮購物不僅擴大投入稽核團隊為商品品質把關、結合蝦皮商城「假一賠二」、「15天鑑賞期」、「退貨無負擔」的購物保證，更選擇在618盛大推出，以「品牌億萬補貼」優惠回饋用戶，有望帶動品牌年度業績翻倍成長。

蝦皮商城「品牌旗艦店」品牌黃金陣容包括Acer宏碁、ASUS華碩、Calvin Klein、點睛品、EASY SHOP、EDWIN、誠品、ETUDE HOUSE、Fujifilm、希爾思、日立、HP惠普、innisfree、iope、LANEIGE蘭芝、理膚寶水、Levi’s、LG、羅技、巴黎萊雅、Microsoft微軟、New balance、Nikon、ON、OPPO、P&G、飛利浦大型顯示器、犀牛盾、Samsung、Senao神腦、小獅王辛巴、SKECHERS、特力家、聯合利華、屈臣氏、永豐商店，蝦皮表示，這次聯合品牌，將共同吹響下半年電商戰役、看好業績有望再突破。

(工商 )