受防疫政策影響，陸港澳僑等境外生已將近半年無法返台，學子擔憂的不只有學業與前途問題，兩岸學生情侶更被迫拆散。一名新竹清華大學大陸博士生小草(化名)說，她的男友是台生，原本計畫這學期結束後要當兵，現在每天擔心可能再也見不到她，甚至已考慮不畢業，日夜盼等她從大陸回台，兩人現在只能靠微信聯繫，「我男友變成一支手機」。

小草提到，她與台生男友兩人都是新竹清大的學生，原本雙方共同支付租屋費用，但她在寒假之後就無法回到台灣，「不光是思念，房租變成台生男友一人支付，我留給他的錢都快用完了，跨境轉帳非常貴，他只能跟家人要，壓力很大。」

兩人因為疫情分隔兩地將近半年，小草說，男友原本即將服兵役，但深怕她如果從大陸回來之後，去當兵，兩人根本見不到面，每天的心情變得非常低落。

小草也坦言，她的男友的政治立場原本是深綠，這次卻因為蔡政府防疫，防到陸生遲遲無法回來，「他現在改變很多，民進黨政府可能因此流失青年選民」，她笑說。

另一名新竹清大男碩士生則說，看到台教育部宣布境外生還是無法回來，「乾脆從現在開始，陸生每天在臉書打卡，每天匯報身體狀況，證明我們是健康的，30天之後還是生龍活虎，強調我們沒有病毒！」

該名碩士男陸生還是強調，依舊希望陸生能以專案方式入境台灣，「不是一窩蜂的進去」，配合嚴格邊境管制，為的就是不希望造成兩岸官方的麻煩。

淡江大學一名上海陸生則說，台灣政府一方面在國內宣傳自己防疫有成，另一方面卻把大門關得死死的。如果真的防疫有成，為何不打開國門，讓世界看看自己的成果？如果說能夠把邊境打開，說明台灣有能力去應對一些可能的公共衛生事件，才有說服力。

(旺報 )