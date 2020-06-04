縣府新推動的牛隻保價收購政策，預期在中央持續對金門牛隻和相關產品輸台採取嚴格管制下，將為目前在養的6000頭牛隻解套，讓飼養戶找到市場新「出口」。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）與良金企業負責人薛承琛（左二）、縣農會理事長蔡水游（右二）力挺養牛戶。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今（4）日與良金企業負責人薛承琛簽約聯手推動調節計畫，以保價收購政策力挺牛農，並將生鮮「牛肉」加工製成高單價的「牛肉乾」，以另一種方式打開市場新通路。（李金生攝）

金門縣府與良金企業的簽約儀式，主持人打扮也很牛仔，成為全場矚目焦點。（李金生攝）

金門在2015年爆發牛隻口蹄疫情，牛隻和生鮮產品在中央嚴格管制下，無法順利銷台出現生產過剩，導致當地牛價直線下滑，飼養戶生計大受影響。楊鎮浯縣長今（4）日與良金企業負責人薛承琛簽約聯手推動調節計畫，以保價收購政策力挺牛農，並將生鮮「牛肉」加工製成高單價的「牛肉乾」，以另一種方式打開市場新通路。

這是金門繼長期保價收購高粱、小麥後，縣府新推動的牛隻保價收購政策，預期在中央持續對金門牛隻和相關產品輸台採取嚴格管制下，將為目前在養的6000頭牛隻解套，讓飼養戶找到市場新「破口」，不再有銷路堵塞，只能低價求售的困惱。

目前是養牛大戶，也是牛肉相關食品、特產業者的良金企業，首批以每斤至少70元收購100頭，預計產出2萬5000公斤牛肉，加工製成牛肉乾，轉換成更高單價的商品，突破管制進入市場通路。縣府則每頭補貼良金企業7000元，達到牛肉有銷售出路，加工業者也有利潤收入，健全整體產業鏈「3贏」的目標。

綽號「阿牛」的楊鎮浯縣長強調，金門牛隻吃高粱酒糟長大，優質肉品受到市場歡迎，不但要打通台灣市場通路，還要進軍對岸大陸，未來將進一步做好履歷管理和相關輔導，建立更完善、穩固產銷合作體系。

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(中時 )