新冠肺炎疫情趨緩，旗山天后宮4年1次的媽祖遶境活動將在7月14日至19日舉行，圖為4年前主委葉冠億燃起馬炮，啟動遶境活動。（林雅惠攝）

新冠肺炎疫情趨緩，旗山天后宮4年1次的媽祖遶境活動將在7月14日至19日舉行，圖為4年前信眾供請媽祖神尊至神轎。（林雅惠攝）

2020年台灣宗教盛事「3月瘋媽祖」各地遶境活動，均受新冠肺炎影響暫停或延期，隨著國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布6月7日起國內將進行大規模解封，建廟超過300年歷史的高雄市旗山天后宮主委葉冠億3日向媽祖擲筊請示後，將於7月14日全國首先補辦6天的遶境活動。

高雄市定古蹟旗山天后宮原訂4月初舉辦4年1次的媽祖遶境活動，受到新冠肺炎影響而延後，隨著台灣本土疫情逐漸穩定，廟方接獲許多信眾關切遶境事宜，主委葉冠億於是向媽祖擲筊請示，一連4個聖杯，決定將在7月14至19日補辦旗山境內遶境活動。

葉冠億說，每4年1次的遶境活動是旗山天后宮百年傳統，分別在鼠年、龍年、猴年舉行，今年逢「新冠肺炎」全球大流行，為配合政府防疫、避免群聚，因此延後舉辦，隨著中央疫情指揮中心宣布即將大規模解封，也成為國內第一個重啟熱鬧民俗慶典的廟宇。

葉冠億說，屆時除了地方廟宇陣頭共同遶境外，也會有北港朝天宮等友宮共襄盛舉，另今年也會特別到內門紫竹寺會香，希望媽祖與觀音佛祖一起祈福，保佑風調雨順、國泰民安。

(中時 )