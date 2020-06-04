台中榮總連結社區團體，為長者辦理免費衰弱篩檢及預防高齡失能課程，課程結束後加入由護理師輔導的健康社團。今年承辦國建署「門診長者急性照護計畫」，將服務擴及院內，為門診長者免費篩檢，篩檢陽性者提供跨領域團隊整合照護。

台中榮總指出，北屯區70歲何女士今年2月因為身體不適至家醫科看診，經轉介到長者急性照護診間進行衰弱症篩檢，必須一步診治，因新冠肺炎疫情期間不敢到醫院，護理個管師寄送健康樂活手冊，並鼓勵加入官方LINE群組，在LINE提問顧健康。

另1名位65歲的姜先生去年參加社區據點的預防失能課程，每堂課都準時又認真。姜先生說，原本只想認識失智症，結果3個月課程中不單學到多種疾病觀念、用藥安全、營養、運動、口腔保健及動腦遊戲，也認識不少朋友。

台中榮總社區醫學科主任林綺詩醫師指出，老年衰弱症有多元的成因與影響因素，表現出體重減輕、肌力減低、行動變慢、精力下降等，去年台中榮總門診成人健檢者有14％，參加中榮社區活動者有8％，另各有14％和23％為衰弱前期。

「門診長者急性照護計畫」由護理師收案管理、開課，轉介中榮的社區A單位以銜接長照資源、市政府的預防衰弱樞紐站整合平台（HUB）銜接社區資源；另個案經周全性老年評估後，由照護醫師訂定照護目標、開立照護計畫書，並據以提供營養諮詢、運動處方、藥物整合、門診、居家醫療等，協助衰弱長者恢復健康。

(中時 )