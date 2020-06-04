高雄市首座失智照顧園區4日在大樹區開幕，副市長陳雄文等人蒞臨開幕揭牌。（林雅惠攝）

高雄市首座失智照顧園區4日在大樹區開幕，副市長陳雄文等人蒞臨開幕揭牌。（林雅惠攝）

高雄市首座失智照顧園區4日在大樹區開幕，副市長陳雄文親臨失智照顧園區開幕揭牌，除關心機構長輩外，並代表市府致贈益智桌遊及繪本，希望失智長輩透過多元的互動，減緩退化速度，他也與長輩一同玩桌遊，加油歡笑聲不斷。

大樹失智照顧園區場地原為舊大樹區公所，為活化閒置空間，高市社會局透過申請衛生福利部「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫」補助，拆除原有建物新建設置高市首座失智症照顧園區，並委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理。

園區服務項目有失智日間照顧服務（最高可收托30名長輩）、失智症團體家屋（最高可收托16名長輩）及育成中心，未來將透過產官學跨域合作模式，研發失智照顧模組，供其他長照機構參用。

陳雄文表示，失智症照顧是整合性的專業，提供醫療、復健、護理、營養及社會工作的服務，隨病程發展，須滾動調整照顧模式，為減輕失智症家屬照顧負擔，市府團隊積極佈建照顧資源。

目前高雄市設置4家失智日間照顧中心、2家失智團體家屋、9家失智共同照護中心、52個失智社區服務據點，期勉未來有更多民間單位投注失智服務，公私部門合力打造失智友善環境。

(中時 )