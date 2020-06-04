為激勵年輕學者科學研究動能，科技部自2017年起啟動「愛因斯坦培植計畫」，提供32歲以下研究者每人每年約500萬元補助；義守大學職能治療學系助理教授黃千瑀，長期以AI人工智慧系統應用於發展遲緩兒童評估、追蹤上，具創新價值，今年首度入選，未來可望持續開展相關研究，貢獻復健醫療領域。

科技部「愛因斯坦培植計畫」透過長期研究經費和資源挹注，並納入容許失敗的機制，鼓勵大膽創新，培植國內科研新世代，每年約補助50名。

義大職治系黃千瑀助理教授自2018年起關注發展障礙兒童自我照顧表現、學齡前兒童情緒行為電腦適性測驗等領域，累積相當研究資歷，今年度以應用人工智慧系統於發展遲緩兒童評估、治療及成效追蹤，以粗動作、細動作、運筆、注意力、情緒五領域為主，榮獲科技部補助，義大校長陳振遠特別頒發獎狀勉勵。

黃千瑀指出，該計畫完成可望提出三大貢獻，其一為生態效度高，貼近兒童真實情況；其次同時評估兒童「遊戲表現」及「技巧要素」，有利於和現行評估工具結合應用等；此外，有助於降低評估成本，具備同時量化兒童不同向度表現、支援多人評估等優點，有助於降低人力、時間與設備成本等。

(中時 )