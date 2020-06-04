柯市府5年來總計畫設了38個足球場大的停車位，年收入高達19億，議員游淑慧4日指出，最誇張的是連私有地都拿來畫停車格收費，卻不願優先徵收，她痛批市府跟土匪沒兩樣。市長柯文哲對此允諾，占用民地該優先徵收，將重新計算後提高提撥費用。

柯文哲上任後，畫設的停車格比前市長郝龍斌增加80％，游淑慧指出，換算面積加起來有38個足球場那麼大，過去5年來，路邊停車收入高達85億元，去年收入從2016年14.2億，直到去年已增加到19億，簡直成了土豪。

游叔慧質疑，信義路某精華區巷內9成都是私有地，結果不但被畫成既成道路，還規畫停車格收費，這樣根本不合理，收了這麼多停車費，而不去增加停車場，偏偏要做便宜行事的事。

據游淑慧了解，市府曾召開府級會議討論，北市法務局認為應該優先徵收，時任北市祕書長的蘇麗瓊也認為違反程序正義，結果最後還是拿來跟人民收錢大賺1、2000萬。

游說，停車格畫的很漂亮、錢收得很開心，結果地不是市府的，標榜使用者付費的柯文哲，用了人家的地不用給錢嗎，她痛批這樣跟土匪有什麼兩樣。

對此，柯文哲回應，占用民地收費應該優先處理，將重新計算後提高提撥徵收費用。

(中時 )