台中市長照備受各界所關注！市議員陳廷秀4日指出，有長期照顧需求的家庭，向長期照顧管理中心提出申請，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，衛生局應按失能等級與身分福利別予以補助。衛生局長曾梓展說，針對個案，衛生局會不定時開審查會議，交通補助費用一律可以申請。

陳廷秀說，今年5月有民眾陳情，臨時説5月底要停小孩居家復健案，且難再申請，民眾比較無法理解，3個月一個療程，現療程是3／25開案，理當6／25結束，為何衛生局可以隨時説停就停，讓身障家屬措手不及，急出病來，又求救無門，只好向他陳情，希望權責單位能苦民所苦，協助解決。

陳廷秀指出，因有居家老師，專業的指導，民眾才有方向在家協助復健，個案持續在進步中，民眾相當感謝政府有這樣的政策，減輕家長一些經濟負擔；但孩子成長是階段性的，每階段都有不同要學習的事物，家中有重度身障的小孩，家長真的無所適從。藉由專業人員介入幫助非常大，希望政府不要縮減經費，給這些小孩有一盞明燈及希望。

陳廷秀認為，一個管員評估個案目前最需要的復能（物理治療,語言治療）,每月各補助3次，若被停掉現復能項目，改申請新的職能治療也受限制，真不知道這政策對個案能協助什麼？另交通車只能到診所及醫院對要去復健所（自費復健所）也不能申請，其實私人復健所是大部份身障者會去復健的地方，反而不能申請

有些治療不是有錢就可找到老師,師資短缺，家屬也很頭痛，例如語言老師，家屬想自費到外面找治療師到現在還是難找到。陳廷秀建議，未來政策延續案要開審查會，居家治療師要出席，沒交通費，又要利用自己時間，因部分居家治療師是有正職，若沒經費又要私自請假出席會議，而沒意願幫身障小孩提計畫。

陳廷秀強調，為讓政策不會窒礙難行順利推動，整個政策的推動需要做滾動式修正，而不是説停就停，需審慎評估，一體適用。衛生局長曾梓展說，針對個案，衛生局會不定時的開審查會議，因衛福部5月通知衛生局，讓民眾突然覺得不知所措；該局延案至6月底，再來開審查會議，至於交通補助費用一律可以申請。

(中時 )