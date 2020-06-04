鄧紫棋創作歌曲〈倒數〉3日在YouTube點閱率突破1億，締造佳績，也是她繼〈光年之外〉、〈再見〉後，第3首破億金曲，讓鄧紫棋晉升為於YouTube華語樂壇首位擁有3首破億歌曲MV華語女歌手，同時也追平周杰倫紀錄，他正擁〈告白氣球〉、〈不該〉及〈等你下課〉3支破億MV。

對於再次有作品成為破億金曲，鄧紫棋說：「自己創作的歌曲能受到大家喜歡，我真的很開心。未來我會繼續努力寫歌，用音樂陪伴大家！」她近來飛往上海錄製新節目，造型師男友Mark也愛相隨，他們日前剛結束14天隔離，正在忙於拍攝新綜藝節目，並透露將會於本月底推出新MV，預告：「今次MV是有一個很特別的男主角，希望大家到時會喜歡。」

鄧紫棋出道12年，被封為「鐵肺歌后」，夯曲〈光年之外〉至今點閱率累計超過2.1億次，也是YouTube觀看次數最多的中文音樂影片，她的〈喜歡你〉、〈來自天堂的魔鬼〉現皆有逾8千萬點閱，將有望再次挑戰成為破億金曲。

(中時 )