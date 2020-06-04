金曲製作人王治平目前擔任華研國際音樂製作總監，也是許多節目評審，曾分享許多製作音樂經歷。而近來台劇《做工的人》熱播，掀起討論，王治平曾擔任船務人員、航空公司地勤，並釋出39年前在船上實習的照片，跑船吃盡不少苦，王治平說只能用慘不忍睹來形容，「我從台灣飛日本港口上船，第一個晚上我就狂吐了14次，吐到膽汁都吐出來，照鏡子的當下，我的臉整個是綠色！」

照片中，只見王治平頭戴安全帽，手上操作精密的船艙輪機儀器，但最吸引大眾目光的是王治平留飄逸的烏黑秀髮，與現今光頭造型，別有不同風格，王治平笑說：「這些照片我都沒拿出來過，之後還有更厲害的，找時間再慢慢分享，我當時的頭髮可是很長的呢！」

他跑船1年，曾赴日本、澳洲、美國、加拿大、埃及等在海上經歷各國的文化洗禮，也成為現製作不同音樂類型的養分，憶起曾太平洋上遇到瘋狗大浪，海水沖上甲板，彷彿生死交關，及在航行時，船體觸礁卡住，大家很緊張認為會沉船，「我趕快回艙內把美金裝進塑膠袋，一層又一層包好綁在繩子上面，再綁在身上，心想自己是游泳隊救生員出身，隨時都做好跳海準備。」所幸最後救援船隻抵達，順利脫困。

王治平曾跑船1年吃盡苦頭。（華研國際提供）

王治平曾跑船1年吃盡苦頭。（華研國際提供）

(中時 )