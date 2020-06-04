陳其邁強調，罷韓與各政黨、派系無關，高雄的事情還是讓高雄人自己決定。（袁庭堯攝）

行政院副院長陳其邁4日傍晚受國立中山大學社會科學院邀請，談「民主國家的科技防疫」，碰巧罷韓團體晚間在中山大學隧道舉辦造勢活動，陳其邁強調演講後不會參加，但6日一定回高雄投票。

針對外界質疑，高雄罷韓有民進黨菊系、海派大力支援，隸屬英系的陳其邁動作不大、引發黨內批判，陳其邁回應，不知道消息來源為何，但高雄的未來，與各政黨、派系無關。不管支不支持，高雄的事情還是讓高雄人自己決定。

陳其邁表示，六四民主價值是自己從學生時代開始、一貫的理念，不管香港、中國大陸內部的民主自由，只要是普世價值他都關心。不管是在國會，或者是在行政部門，對於人權的保障跟自由的維護，都是他努力的工作。

針對演講主題，陳其邁表示，台灣是全球利用大數據來做精準防疫的國家，這段時間內也跟很多國家分享科技防疫的做法。把台灣模式輸出，相信可以幫助更多國家。

對高雄市長韓國瑜先前「不投票、只監票」的呼籲，陳其邁強調，美麗島事件爭取得來不易的國會改選、組黨，甚至是直接公民權，在高雄這個地方鼓動大家去監票、施壓投票的人，令人覺得不可思議。

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(中時 )