連結三重及台北的中興橋下4日晚間6點不明原因起火，消防人員獲報後出動28人、9台各式車輛前往救災，抵達現場後初步認定，疑似有人燃燒雜草所致，現場無人傷亡，但因適逢下班時段車流繁多，現場交通大堵塞，詳細起火原因仍待釐清。

(中時電子報)