台北中興橋下傳火警 適逢下班交通大堵塞 19:022020/06/04 中時電子報 戴上容、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中興橋下傳火警 適逢下班交通大堵塞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連結三重及台北的中興橋下4日晚間6點不明原因起火，消防人員獲報後出動28人、9台各式車輛前往救災，抵達現場後初步認定，疑似有人燃燒雜草所致，現場無人傷亡，但因適逢下班時段車流繁多，現場交通大堵塞，詳細起火原因仍待釐清。 (中時電子報) #中興橋 #火警 #北市 #下傳 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 美威鮭魚 攜伊甸基金會傳愛 04:102020/05/31 產業．科技 北市6／7後全面解封 侯：新北周一檢討後漸進開放 12:032020/05/31 政治 5月PMI續跌 但最壞情況已過 04:102020/06/02 財經要聞 熱門股－捷流閥業 Q2接單傳捷報 04:102020/06/02 證券．權證 焚化廠歲修 垃圾處理費漲2成 04:102020/06/02 地方新聞 火燒「雞寮」 嘉縣三線路私娼寮傳失火 22:392020/06/02 社會 淡江人覓食區淡水博愛街滷味攤火警 3人燙傷送醫 19:482020/06/03 社會 北市校園室外場地 6月13日起開放 04:102020/06/04 地方新聞 王傳一也難以抵擋泰格豪雅的絕佳高球配備 17:022020/06/04 時尚 北車驚傳隨機砍人！24歲男遭美工刀攻擊 18:022020/06/04 社會 社會熱門新聞 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 賓士正妹業務戀男客 牽車直衝陽明山激情車震 - 社會 「海景第一排」比基尼美女放送雪乳蜜桃臀 鄉民跪了 - 社會 北車驚傳隨機砍人！24歲男遭美工刀攻擊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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