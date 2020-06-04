有粉絲注意到安妮因為苦練有一大片肉都磨到變色，看了都相當心疼。(圖/ 摘自安妮IG)

來自俄羅斯的模特兒安妮，身材高挑火辣，但她不當「花瓶」，除了參與電視劇演出外，也是個綜藝通告咖，為了節目經常練習各種才藝，更愛上「跳鋼管舞」；日前安妮在IG曬出熱舞影片，雙腿一開大腿內側全被看光，有粉絲注意到她因為苦練有一大片肉都磨到變色，看了都相當心疼。

俄羅斯美女安妮先前因為綜藝節目需求，特地學習艱難的鋼管舞，但沒想到一接觸就愛上，反而自己開始埋頭苦練，並時常在IG曬出練習的精彩片段；日前她如往常PO跳鋼管舞影片，但難得朝鏡頭空中劈腿，白嫩雙腿內側都被看光，私密處也一覽無遺。

不過，許多粉絲看了卻超心疼，注意到安妮認真練習到大腿內側都磨紅，紛紛鼓勵留言鼓勵，「好辛苦」、「太厲害了，不愧是女神」、「台上一分鐘台下十年功」、「大腿練到紅了，就知道安妮多認真練習」。此外，安妮從2014年到台灣讀書後，終於在上個月取得台灣永久居留證，也興奮地說「開心能當台灣人」。

(中時電子報)