張瀞分表示，中火燃煤發電影響中部地區的空氣品質，難道台電回饋金要發給每一個中部人嗎？（陳世宗攝）

台中市政府去年底根據台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，嚴罰台電台中火力發電廠，並廢止2號及3號老舊燃煤機組操作許可證，不料，行政院隨後宣布台中市的管制生煤自治條例部分條文無效，並且在中火所在地龍井區召開說明會，為重啟2號、3號機組做準備。

台中市議員張瀞分、張廖乃綸在台中市議會警消環衛業務質詢中，抨擊民進黨執政罔顧中部人健康，地方強力取締空污、中央卻頻頻扯後腿。

張瀞分說，根據衛福部統計，107年國人十大死因第一名是癌症，癌症中又以氣管、支氣管及肺癌排名第一，大家都要呼吸才能活下去，打擊空污不應該分藍綠黨派，但中央不但幫忙台中市政府取締空污，還要重新啟動已經遭廢止的燃煤機組，實在很過分。

張瀞分表示，更令人質疑的是，國民黨民代忙著抗爭幫民眾爭取健康呼吸權，綠營的民代卻好像悶不吭聲，難道民進黨的立委都住台北，所以對中部的空氣品質毫不關心嗎？張瀞分還說，健康無價，台電不能用回饋金來模糊焦點，算計中部人的健康，中火燃煤發電影響中部地區的空氣品質，難道台電回饋金要發給每一個中部人嗎？

張廖乃綸則播放蔡英文總統去年10月出席[世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式]時的影片，強調蔡總統當時說台灣不缺電是不爭的事實，既然蔡總統都保證不缺電，為什麼台電不顧中部人的健康，還要把已經被廢止的燃煤發電機組重新啟動？就算中火想增設燃氣發電機組，也要汰舊換新，先讓老舊燃煤機組除役。

張廖乃綸強調，管制生煤條例是在前市長林佳龍任內公布實施的，過去中央可以讓林佳龍把法令當幌子，換盧秀燕當市長嚴格取締空污就說條例無效，而雲林麥寮電廠部分機組還沒有達到使用年限就可以除役，中火老舊機組被廢止了台電還要重新啟用，雲林可以，台中不可以，擺明欺侮台中人，台中人絕對不能接受。

議員追問，如果台電硬是要重啟中火2號、3號燃煤機組怎麼辦？環保局長吳志超表示，環保局會嚴密稽查、依法辦理，但這如同警察抓小偷，稽查手段現階段不宜公開。

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(中時 )