藝術家李仁燿創作《旺富添富》台灣犬柴燒小口瓶招來好福氣。（廖素慧攝）

藝術家李仁燿創作《川流不息》僅容一根髮絲的小口瓶。（廖素慧攝）

藝術家李仁燿創作小口瓶陶藝，最小口徑約0.01公分，僅容1根髮絲，手工令人驚嘆，即日起在嘉義市文化中心展出，他捐贈一件陶藝品給鄭豐喜文化教育基金會，基金會董事長吳繼釗說，他勇於挑戰創作極限的毅力媲美鄭豐喜。

李仁燿是苗栗大湖農家子弟，畢業自台中大甲高中美工科、國立聯合工專陶藝工程科（現聯合大學材料工程系）、朝陽科大工業設計系，熱愛書法、素描、水彩、陶藝，多才多藝，鑽研陶藝工法及釉藥，取得聯合大學碩士學位。

李仁燿說，創作陶藝34年，不斷挑戰手拉坯中最高難度的小口瓶，僅容一根髮絲的0.01公分是最極限，經過難計其數的失敗，成功率約僅5％。

李仁燿說，他獲得第49屆全國十大傑出青年表揚，《汪洋中的一條船》主人翁鄭豐喜是第12屆十大傑出青年，他捐贈一件小口瓶陶藝表達向大學長致敬之意。

吳繼釗說，看到李仁燿的陶藝作品，創作的歷程十分艱辛，一路走來奮戰的精神不輸給鄭豐喜，很感佩。

李仁燿在嘉義市文化中心舉辦「蘊菁陶采─李仁燿陶藝創作經典巡迴個展」展至本月14日，作品精采，其中《旺富添富》是台灣犬柴燒小口瓶，他說，創作完成後他喜獲千金，印證民間流傳狗來福之說，為他帶來好福氣。

(中時 )