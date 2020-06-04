犯罪率高一直是墨西哥最緊迫的問題之一，因為販毒集團猖獗產生嚴重影響，最終導致腐敗，日前墨西哥知名度假勝地科利馬州（Colima），有數輛小貨車停在足球場旁邊，因為散發惡臭，於是民眾報警處理，想不到裡面竟是7位警察的屍塊。

Dismembered bodies of seven kidnapped police officers found dumped in a van https://t.co/VjAIFx6SXL — The US Sun (@TheSunUS) June 3, 2020

警方到場調查發現，足球場停了幾輛廢棄小貨車，因為發出惡臭引起注意，警方打開車廂發現裡面有多包黑色垃圾袋，四處散落在座椅周圍，而垃圾袋裡面全都是被肢解的屍塊，拼湊起來多達7人的遺體。

La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos sin vida, localizados ayer, coinciden con los rasgos físicos de los 7 policías estatales que desaparecieron en Jalisco, en la zona limítrofe con nuestra entidad. — José Ignacio Peralta (@nachoperaltacol) June 2, 2020

科利馬州長佩拉爾塔（JoséIgnacio Peralta），也在推特證實這起命案，根據外媒報導，這些屍塊的身分全是警察，上周有10名警察到哈利斯科州（Jalisco）出任務，主要被指派為一群礦業高層提供安全保護，但這10人卻在5月底遭遇襲擊後失蹤，這7具遺體就是10名警察裡的其中7人。

至於另外失蹤的3名女警，5月30日曾出現在科利馬警局，聲稱遭綁架後釋放。而哈利斯科州與科利馬州兩方警察說詞不一，其中也涉及越過邊界執行任務問題，整起命案仍疑點重重。

(中時電子報)