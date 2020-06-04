新北市長侯友宜4日出席暑期育樂營開跑記者會（戴上容攝）

疫情趨緩，防疫新生活開始，新北市長侯友宜4日出席暑期育樂營開跑記者會，體驗製作巴西甜點、徒手編髮等活動，他宣布暑期活動以「不取消、不停學、不鬆懈」為原則，今年教育局推出高達1300梯次暑期育樂營，要小朋友把之前沒玩到的玩回來，開心過暑假。

侯友宜4日前往三重區穀保家商，新北市議員黃桂蘭、李余典、王威元等人也都出席儀式，侯友宜戴上巴西交換生楊柏杜準備的帽子，與交換生、國中生體驗製作巴西甜點，隨後也體驗編髮、化妝、走秀等活動。

「我覺得編髮最有趣，因為我頭髮短平常沒綁過」侯友宜說，先前防疫大家悶很久，如今疫情趨緩，教育局結合各局處從7月15日到8月24日，推出共計1300多梯次的育樂營活動，要孩子們把寒假暫停沒玩到的一次玩回來。

教育局長張明文表示，教育局推出兼顧防疫與創新的「新型態安全育樂營」，此外也有「國際文教中心—Fun暑假遊學去系列體驗營」等營隊，老師會將非洲、印尼、菲律賓、韓國不同國家文化融入課程，或由交換生協助教學，讓學生不用飛出國，就能瞭解各國文化特色。

張明文補充，市府也整合各局處資源，推出動靜有趣、多元豐富的活動，如：經發局「電競親子營」、消防局的兒童「消防夏令營」，學生可擔任小小消防員；客家局所辦的「哈客親子夏令營」學習客家戲曲文化等。

教育局表示，防疫期間新北推出百部「雙語線上課程」，學生可透過影片學習各種國際文化、居家科普知識，另也建議家長可多參加親子共學的營隊活動機會，增進家庭情感交流，營隊資訊可上網查詢，5日起開始正式報名。

(中時 )