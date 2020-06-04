富邦悍將內野手范國宸從去年起分擔三壘手位置，不過今年以來在三壘發生多達9次失誤，昨日再度因為傳球傳歪發生失誤，也導致統一獅開啟大局，今日范國宸沒在先發名單中，總教練洪一中表示擔心他信心再受損，因此先讓他緩和一下，否則可能會導致投球失憶。

范國宸本季三壘失誤9次、一壘失誤1次，總計10次失誤高居聯盟最多，洪總表示范國宸現在傳球都有點害怕，所以才先暫時將他換下，「再讓他繼續會投球失憶，三壘距離這麼長，應該要上肩正傳，但他因為害怕所以都用側傳，所以容易歪。」

昨日4局上半范國宸接下滾地球後，傳向一壘時發生傳球失誤，下半局便將他換下場，洪一中表示在范國宸退場後也有找他聊聊，「他很自責，所以趕快把他換下來，也有跟他說是怕他會傳球失憶，讓他緩和一下，他的記憶還在，如果會怕就是會怕。」洪總認為范國宸是信心問題，因為太在乎所以場上守備時就會想太多，一失誤就會很自責。

此外洪一中也提到，近幾年各隊都會出現傳球失憶的守備球員，「像小胖（林泓育）之前也有，過好幾年才好轉，練習都不會，一比賽就有狀況；陳晨威也是，守游擊就會，守外野就不會，也很奇怪。」

(中時 )